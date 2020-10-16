وفاء عامر وعلى الحجار وخالد جلال فى عزاء فتى الشاشة الأول

وصل منذ قليل كل من الفنانة وفاء عامر، الفنان علي الحجار، والمخرج خالد جلال لتقديم واجب العزاء في الفنان الراحل محمود ياسين، وتقدمت أسرة الراحل سرادق العزاء لاستقبال المعزين وعلى رأسهم نجله عمرو محمود ياسين وحفيده والفنان محمد رياض زوج ابنته.وكان قد انطلق مساء اليوم الجمعة عزاء الفنان الراحل محمود ياسين، بمنطقة الشيخ زايد، وبدأ المعزون في التوافد لتقديم الواجب.وتوفي الفنان محمود ياسين (1941- 2020) صباح الأربعاء عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.وأعلن الخبر عمرو محمود ياسين عبر حسابه في «فيسبوك»، إذ كتب: «توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء».ويعد الفنان محمود ياسين أحد عمالقة الفن وله تاريخ طويل في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة المصرية، ومن أبرز أعماله: الرجل الذي فقد ظله، شيء من الخوف، نحن لا نزرع الشوك، أنف وثلاث عيون، والعاطفة والجسد، الرصاصة لا تزال في جيبي، والعديد من الأعمال المسرحية أبرزها ليلى والمجنون، الخديوي، حدث في أكتوبر، عودة الغائب، ونظرا لأعماله العديدة خاصة الرومانسية لقب بفتى الشاشة الأول.