قبل عمر كمال.. أزمات لباسم سمرة مع الفنانين وتصدره تريند جوجل

ـ سكران فى حفلة يحيها عمر كمال

ـ أزمته مع الفنان محمد رمضان

ـ باسم سمرة والراقصة لوسى

تصدر الفنان باسم سمرة، فى الساعات الأخيرة تريند جوجل بعد ظهوره في حالة سُكر فى إحدى الحفلات التى أقيمت بإحدى الفيلات الخاصة بمنطقة سقارة بصحبة الراقصة ليندا.«الدستور» ترصد أزمات باسم سمرة التى أثارت الجدل وجعلته حديث السوشيال ميديا وتصدر التريند.أحيا مطرب المهرجانات عمر كمال أمس الأول حفلًا بإحدى الفيلات الخاصة بمنطقة سقارة بصحبة الراقصة ليندا، الحفل حضره سعد الصغير وحمو بيكا وباسم سمرة، وأحيته الراقصات ليندا وكسندرا، بجانب حمزة الصغير وفرقة الصواريخ.وشهدت الحفلة أزمة أثارها الفنان باسم سمرة بعدما وجه عمر كمال التحية للحضور دون الفنان باسم سمرة والذى أغضبه كثيرًا ما جعل عمر كمال يوقف الحفل ويوجه التحية الخاصة للفنان باسم سمرة، قائلًا: "يا أستاذ باسم أنت أستاذنا كلنا وجزمتك فوق راسى وأقسم بالله أنا ما شفتك وأنا بعتذر لك" وطلب من الحضور التصفيق للفنان باسم سمرة مضيفًا: "والله العظيم أنت فوق راسى وأنا مقدرش أزعلك كمان مرة".وذهب باسم سمرة للمسرح وطلب توجيه تحية لسعد الصغير وأصر باسم سمرة على نزول عمر كمال من على المسرح وأن يوجه التحية لعائلات منطقة الهرم وسقارة، كما وجه باسم سمرة التحية لعائلات الهرم والإسكندرية ولحمو بيكا ليرد عليه حمو بيكا: "أخونا الراجل أحلى راجل فى الدنيا" وقام حمو بيكا وسعد الصغير بتقبيل رأس باسم سمرة واعتذرا له بسبب عدم ذكر عمر كمال اسمه.فى شهر مارس من هذا العام، وفي إحدى الحفلات الخاصة التى دُعى فيها الممثل محمد رمضان وباسم سمرة كادت أن تحدث مشكلة بسبب قيام باسم سمرة بإبعاد رمضان من طريقه بشكل غير لائق وذلك فى شهر مارس الماضى وكادت تحدث أزمة لولا أن تداركها محمد رمضان.وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لمشاجرة بينهم خلال حضور كل منهم حفل زفاف شعبي وظهر الفيديو بأن باسم سمرة قام بدفع محمد رمضان خلال غناء الأخير.من قبلها وبالتحديد فى يناير عام 2018 انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للفنان باسم سمرة يقوم برش الأموال على الراقصة لوسى أثناء أدائها فقرة رقص فى إحدى الحفلات؛ المنظر الذى أثار استياء الكثيرين، حيث ظهر سمرة بشكل فج وهو يرمى المال على جسد الراقصة دون اكتراث.