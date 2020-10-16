وزير خارجية اليونان يزور أرمينيا ويندد بالتدخل التركي في كاراباخ

أعلن وزير خارجية اليونان، اليوم الجمعة، عن زيارة مرتقبة له اليوم إلى أرمينيا، منددًا بالتدخل التركي في كاراباخ.ومن المقرر أن يزو نيكوس دندياس العاصمة الأرمينية يريفان، ويلتقي بنظيره الأرميني زهراب مناتساكانيان.وقالت وزارة الخارجية الأرمنية، أمس الخميس، إن الاجتماع يليه مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية اليونان وأرمينيا.ويستقبل وزير الخارجية اليوناني، خلال زيارته، رئيس جمهورية أرمينيا، أرمين سركسيان، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.تأتي الزيارة في إطار تضامن اليونان مع أرمينيا، في نزاعها مع جارتها أذربيجان، على إقليم كاراباخ.وفي الوقت نفسه، تواصل تركيا دعمها السياسي والعسكري للجانب الأذري، إذ أظهرت صور نشرتها وزارة الدفاع الأرمينية لطائرات «بيرقدار» المسيرة تركية الصنع، أثناء قصفها قواعد الجيش الأرميني على طول خط الجبهة، وسط رفض من أنقرة لمحاولات تهدئة الصراع بين البلدين المتناحرتين دبلوماسيًا، متهمة مجموعة مينسك بالانحياز للجانب الأرميني.