رئيس أذربيجان: إيران وروسيا وجورجيا تدعم أرمينيا بالأسلحة

أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الجمعة، عن تهريب أسلحة إلى يريفان قادمة من روسيا على متن طائرات مدنية، مؤكدة أن الجهات الرسمية الروسية أكدت له أنها لا ترسل أسلحة إلى أرمينيا.وأضاف علييف، أن أرمينيا تستورد أسلحة بشكل غير قانوني عن طريق التهريب، فإن إيران وجورجيا، وكذلك روسيا، لا تزود أرمينيا بالسلاح، ولكن السلاح يصل من أراضيها إلى أرمينيا عن طريق التهريب.وأكد علييف: سنمضي حتى النهاية في قضية قره باغ ونفضل الطرق السلمية دون إراقة الدماء.وتابع: "ليس لدينا معلومات عن توريد أسلحة إلى أرمينيا بشكل رسمي.. بل على العكس من ذلك، فقد أغلقت إيران وجورجيا مجالهما الجوي وحدودهما البرية أمام النقل العسكري إلى أرمينيا.. وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، يتم تسليم الأسلحة إلى أرمينيا عن طريق التهريب فقط".