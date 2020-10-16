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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لافروف: روسيا تجرى مباحثات مكثفة مع أمريكا بشأن الاستقرار الاستراتيجى

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:44 م
سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أن بلاده تجري مباحثات مكثفة مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي.

وقال لافروف، في تصريحات له خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "إننا على اتصال مكثف مع زملائنا الأمريكيين لبحث مجموعة واسعة من مشكلات الاستقرار الاستراتيجي".

وأوضح أن مسألة تمديد معاهدة "ستارت-3" تعد من أهم الملفات التي تُجرى اتصالات بشأنها بين الجانبين الروسي والأمريكي حاليًا، إذ من المقرر أن تنتهي المعاهدة في فبراير من العام المقبل.

وشدد كبير الدبلوماسيين الروس على أن هناك خطرًا في أن يبقى العالم دون معاهدة "ستارت-3" ودون أي أداة يمكن أن تضمن السُبل المشتركة لدعم الاستقرار الاستراتيجي.

وتتفاوض الولايات المتحدة مع روسيا بشأن الاستقرار الاستراتيجي على خلفية انتهاء مدة سريان معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3" التي وقعها الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما ورئيس الوزراء الروسي السابق دميتري مدفيديف في أبريل من عام 2010، والتي تظل المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة.

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