مذكرات هيكل لـ«الباز» تتصدر غلاف مجلة روز اليوسف

تصدرت صورة غلاف كتاب «هيكل المذكرات المنسية» للإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة «الدستور»، غلاف العدد الجديد من مجلة روز اليوسف بعد تولي أحمد الطاهري، رئاسة تحريرها.وحمل غلاف العدد عنوان «محاكمات هيكل في قاعة إحسان عبدالقدوس»، إلى جانب عناوين أخرى، منها: «وحيد حامد: الدولة فوق الكل.. الإخوان تنظيم عميل.. ولم أستغرب علاقتهم بهيلارى»، وكذلك «تحركات لوبي "قطر" قبل الانتخابات الأمريكية».وتضمن عدد المجلة حوارًا مع الكاتب وحيد حامد، وحوارًا مع الدكتور محمد الباز، حول كتابه الجديد عنالكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، كما ضمت العديد من الموضوعات السياسية الدولية، والثقافية.وكان قد تم تكليف أحمد الطاهري، برئاسة تحرير مجلة «روز اليوسف»، التي تعد من كبرى المجلات المصرية التي تأسست في العام 1925، وهي مجلة سياسية عريقة تتسم بالموضوعية، والمهنية، والجرأة والشجاعة وتغليب خط الاعتدال والانفتاح والحوار في مواجهة التطرف.