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الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعرف على بورصة أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:59 ص
الدواجن
الدواجن
دعاء أبو العزم
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شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة ١٦ أكتوبر حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج الكلي منها.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار بورصة الدواجن والبيض في الأسواق لحظة بلحظة تسهيلا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج الكلي لمصر في السنوات الأخيرة مما جعل مصر تمتلك مخزون استراتيجي يكفي للتصدير للخارج ويكفي لتغطية السوق المحلي.

أسعار الدواجن اليوم

وأضاف السيد، في تصريحات لـ"الدستور" أن أسعار الدواجن سجلت سعرا يبدا من ٢٢ جنيه من المزرعة تباع للمستهلك بسعر من ٢٥ جنيه وحتى ٢٨ جنيه.

وأفاد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية أن إنتاج مصر من الدواجن ارتفع خلال السنوات الأخيرة مما تسبب فى وجود فائض والاستغناء عن الاستيراد من الخارج.


أسعار الدواجن البلدي

ولفت رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية أن أسعار الدواجن البلدي سجلت استقرارا في الأسواق حيث سجلت سعرا يبدأ من ٢٨ جنيه من المزرعة تباع للمستهلك بسعر من ٣٠ وحتى ٣٣ جنيه.

أسعار البيض اليوم

ويهتم المواطنون بأسعار البيض خاصة أنه يعد ضمن الوجبات الغذائية الرسمية باعتباره يحتوي على الكالسيوم وكثير من المواد الغذائية الصحية وضمن أطباق الرجيم والأكل الصحي ويدخل في كثير من الأحيان في الوجبات الأخرى.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار البيض ومعدلات التغير من حين لآخر.

وشهدت أسعار البيض خلال الأسبوع الجاري ارتفاع بعدما كانت سجلت انخفاض ملحوظ حيث وصل سعره لنحو ٢٨ جنيه للكرتونة تباع للمستهلك بسعر يبدأ من ٣٣ جنيه بحسب المنطقة.

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