رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انتهك القانون الدولي.. قادة أوروبا يحذرون أردوغان

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:54 ص
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
طباعة
جدد القادة الأوروبيون تحذيرهم للرئيس التركى رجب طيب أردوغان بسبب انتهاكه للقانون الدولي، والتنقيب غير القانوني للغاز والمحروقات في قبرص واليونان، بجانب تورطه فى صراعات ليبيا وسوريا ومؤخرًا ناغورني كاراباخ.

ومن المتوقع أن يستكمل هذا التحذير اليوم الجمعة، خلال الجولة الثانية من لقاءات القمة الأوروبية التي تعقد في بروكسيل، والتي ستخصص للبحث في السياسة الخارجية والعلاقات مع تركيا.

تأتى تلك التحذيرات في وقت عاد التوتر بين دول أوروبية وأنقرة، بعد أن أعادت سفينة التنقيب عن الغاز إلى المنطقة المتنازع عليها قبالة اليونان، ما أثار حفيظة أثينا، وفجر التقارب الخجول الذي سجلته الأيام الماضية.

وفرض القادة الأوروبيون أمس الخميس، عقوبات على عدد من رجال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قضية تسميم المعارض أليكسي نافالني، وعلى خلفية تدخل الكرملين المزعوم في الحرب الليبية، وفقًا لما نقلته قناة العربية.

ومن خلال هذه الإجراءات، أطلق القادة الأوروبيون تحذيرًا ضمنيًا لأنقرة المتورطة في ملفات إقليمية عدة، من سوريا إلى ليبيا ومؤخرًا ناغورني كاراباخ، حيث نقلت العديد من المقاتلين السوريين والمرتزقة، إلى أذربيجان للمشاركة في الصراع، تمامًا كما فعلت قبلها في ليبيا، دعمًا لحكومة الوفاق ضد الجيش الليبي.

ومن المتوقع أن يفرض الاتحاد أيضًا عقوبات على بعض المسئولين الأتراك، لا سيما وأنه لوّح بذلك سابقًا، مشددًا على أنه سيتخذ كل إجراء ضروري لوقف استفزازات تركيا لا سيما في شرق المتوسط، حيث أعادت تركيا الاثنين الماضى سفينة التنقيب بعد أن سحبتها سابقًا.

يذكر أن زعماء الاتحاد الأوروبي كانوا حددوا في اجتماعهم مطلع الشهر الحالي، خيارين للتعامل مع الأزمة في شرق المتوسط، عارضين على تركيا سحب سفنها من مياه قبرص واليونان والتوقف عن الأعمال أحادية الجانب والدخول في مباحثات استكشافية لحل الخلافات مع اليونان في مقابل مبادرة إيجابية بتعميق التعاون بين الاتحاد وتركيا.

وفى حال واصلت تركيا النشاطات غير القانونية، حسب عبارات البيان الرسمي بداية الشهر، فإن الاتحاد سيستخدم الأدوات المتوفرة لحماية مصالح الاتحاد، في إشارة إلى العقوبات ضد تركيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصدر بـ«التعليم» يكشف موقف دراسة القصة للمراحل الدراسية الثلاث

بأموال قطرية.. «أفعى الإخوان» تبث سمومها فى «إعلام إسبانيا»: منصات لمعاداة مصر (مستندات)

وزير التعليم يحسم الجدل حول تغيير منهج «الثالث الثانوى»

رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضى شهر أكتوبر 2020

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقي مدير مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني والوفد المرافق

image description

دمياط تضع اللمسات النهائية على استعدادات العام الدراسي الجديد

image description

100 صورة من جنازة محمود ياسين

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز ديروط ويلتقي بالمواطنين

image description

جامعة أسيوط تنهى استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد

الأكثر قراءة

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

عواصف ترابية تضرب الوادى الجديد

موعد إجازة المولد النبوى وأسعار حلاوة المولد 2020

مصدر بـ«التعليم» يكشف موقف دراسة القصة للمراحل الدراسية الثلاث

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

وفاة أول شخص للإصابة بعدوى كورونا للمرة الثانية فى باكستان

ارتفاع ضحايا فيضانات كمبوديا لـ18 قتيلا

اليابان تخطط للتخلص من مياه «فوكوشيما» للطاقة النووية في البحر

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 16-10-2020

أيام زمان

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
شهر أكتوبر فى التاريخ المصرى
مدحت بشاى
«النساء آتون»
جمال طه
خلف كواليس مفاوضات «الناقورة»
ماجد حبته
مقاطعة كل ما هو تركى
المزيد

الثقافة

«محاولات اكتشاف مصر» على طاولة المركز الدولي للكتاب

«الفارابي» تصدر رواية الخيال العلمي «كلمات تعبر المجرات»

أين تذهب هذا المساء.. نشرة بأهم الفعاليات الثقافية

حفل فرقة «برانويد آيز» فى درب 1718.. الليلة