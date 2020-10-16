في لقاء متزامن مع بايدن.. ترامب: أشعر بأنني الفائز

فى وقت واحد، تبادل المتنافسان للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، وجو بايدن، الاتهامات لبعضهما البعض خلال لقائين تليفزيونين منفصلين بثا فى وقت متزامن، بدلا من مناظرتهما الرئاسية الثانية التي ألغيت بعد أن امتنع ترامب عن المشاركة عبر الإنترنت.وأكد الرئيس الأمريكي، في حوار مع ناخبين، نقلته مباشرة على الهواء شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أنه مع نقل سلس للسلطة، متابعا: "لكنني أشعر بأنني سأفوز"، وفقا لما نقلته قناة العربية.وفي تعليق على تعامل إدارته مع جائحة فيروس كورونا المستجد، أكد "ترامب"، أن الديمقراطيين يقفون عقبة في طريق إقرار المساعدات للمصابين بفيروس كورونا المستجد، مستدركا: "إدارتي نجحت في تخفيض تكلفة الرعاية الصحية".وحول التصويت عبر البريد، عبر الرئيس ترامب، عن خشيته من تزايد عمليات التزوير في الانتخابات المقبلة، وشدد على أنه ليس مدينا بأموال لروسيا أو جهات أخرى.في المقابل، اعتبر المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، أن منافسه الجمهوري يواصل عدم فعل أي شيء لتعزيز جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد حتى بعد أن أصيب هو نفسه بالمرض.وقال "بايدن"، خلال لقاء مع قناة "إي بي سي" الأمريكية: "لدينا أكثر من 210 آلاف وفاة، وماذا يفعل ترامب؟ لا شيء ما زال لا يضع كمامة حتى"، كما امتنع بايدن، عن الإجابة عن إن كان سيأمر بتلقيح جميع الأمريكيين ضد الفيروس أم لا.فيما دافع "ترامب"، عن طريقة معالجته للجائحة وكذلك عن سلوكه الشخصي، بما في ذلك تنظيم حدث في البيت الأبيض لم يضع الغالبية فيه الكمامات أو يلتزموا بالتباعد الاجتماعي، وهو ما أسفر عن إصابة العديد من الحاضرين بالمرض، وتابع: "أنا رئيس، يجب أن أرى الناس، لا يمكن أن أجلس في قبو"، منتقدا بايدن، ضمنا بعدما أمضى شهورا بعيدا عن فعاليات الحملة مع احتدام الجائحة.يذكر أن "ترامب"، رفض الأسبوع الماضي، المشاركة في مناظرة ثانية عبر الإنترنت، وقال: "لن أضيع وقتي" على حد تعبيره، في حين رفض بايدن، الذي يتخذ احتياطات شديدة في مواجهة الفيروس، إرجاء موعد المناظرة الثانية، كما اقترح فريق منافسه، وقال آنذاك إنه من غير الوارد تغيير الجدول الزمني المحدد منذ فترة طويلة تماشيا مع سلوك "ترامب" غريب الأطوار، على حد تعبيره.يذكر أن الانتخابات الأمريكية ستجري في الثالث من نوفمبر المقبل، وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم بايدن، بنحو عشر نقاط على ترامب، وقد أدلى عدد قياسي بلغ 15 مليون أمريكي بأصواتهم حتى الآن من خلال إمكانية التصويت المبكر وفقا لبيانات مشروع الانتخابات الأمريكي بجامعة فلوريدا، إذ يسعى الناخبون إلى تفادي الوقوف في طوابير يوم الانتخابات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.ومن المقرر أن يعقد "ترامب"، لقاءه الجماهيري في ميامي، بينما يعقد بايدن لقاءه في فيلادلفيا، على أن يتم إجراء المناظرة الرئاسية الثالثة في 22 أكتوبر بمدينة ناشفيل في ولاية تينيسي.