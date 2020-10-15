وزير حقوق الإنسان اليمني: الفرحة عمت البلاد بإطلاق أول دفعة من المختطفين

‏قال وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر إن الفرحة التي عمت اليمن اليوم بإطلاق الدفعة الأولى من المختطفين والمحتجزين لدى جماعة الحوثي الذين شملتهم عملية الإفراج اليوم تؤكد الحاجة الملحة إلى السلام.مباركا لكافة المختطفين والمحتجزين بالمجموعة الأولى من عملية الإفراج عودتهم إلى ديارهم وأهاليهم، والتي طال انتظارها منذ اتفاق استوكهولم ديسمبر ٢٠١٨م.وأكد الوزير في تصريح صحفي لوسائل الإعلام اليوم أن الحكومة ستبذل كافة الجهود لتجاوز أي عقبات ستضعها ‎جماعة الحوثي لمنع استكمال الإفراج عن باقي المجموعات، حتى نصل الى هدف فخامة الرئيس بإطلاق الكل مقابل الكل، ويشمل القادة الأربعة، المشمولين بقرارات مجلس الأمن وخصوصا القرار ٢٢١٦.وكشف وزير حقوق الإنسان عن وجود خطوات أخرى ستتبع هذه الخطوة والتي تعزز الثقة بين الطرفين باتجاه إطلاق عملية سلام شاملة لا تستثني أحد، مشيرا بأن الحكومة اليمنية أثبتت بأنها جاهزة للسلام، وأن الكرة بملعب الطرف الآخر.وأشاد عسكر بجهود الرئيس اليمني المشير عبدربه منصور هادي مشيرا إلى أن هذه الخطوة المهمة لم تكن لتتحقق ولن ترى النور لولا توجيهاته، كما أشاد بجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والأشقاء في التحالف العربي بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة من الإمارات العربية المتحدة للمتابعة الحثيثة وتذليلهم للعديد من العقبات وكذا أشاد بالدور الكبير للجنة الدولية للصليب الأحمر التي كان لخبرتها وإداراتها الدور المحوري في إنجاح عملية التبادل.