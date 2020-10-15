رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عبدالرحيم كمال: إشادة الرئيس بتضحيات شهداء الشرطة تكشف مدى التقدير

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:50 م
النائب عبد الرحيم
النائب عبد الرحيم كمال،
كريمة أبو زيد
طباعة
قال النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، إن رسالة الرئيس السيسي وإشادته بتضحيات رجال وأبطال الشرطة المصرية خلال حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، يؤكد على مدى التقدير الذي يكنه الوطن بكامله لتضحيات رجالات الشرطة ودفاعهم عن الوطن.

وقال في بيان له اليوم، إن ما يقدمه أبطال جهاز الشرطة للوطن كثير، وخصوصا في ظل معركة مستمرة مع الإرهاب، موضحا أن هؤلاء الخونة يحصلون على مدد ودعم من الخارج، ومن جهات أجنبية وأجهزة استخبارات كارهة للوطن.

وشدد كمال أن الشرطة المصرية وعبر عقيدة أمنية راسخة تتمسك بصميم القانون في عملها، وحمت مصر من لحظات فوضى كثيرة تم التخطيط لها عبر عناصر من الخونة والإرهابيين من الداخل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ملايين المصريين أصبحوا يعلمون اليوم مدى حجم وخطورة المعركة التي تخوضها مصر للدفاع عن أمنها وسيادتها واستقرارها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المتضررة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة

والد «بوسي»: حالتي الصحية صعبة.. وكلمتها قالتلي «انسى إن ليك بنت»

صور خليعة ويخت لعشيقها.. شقيقة وزير الاتصالات القطري تكشف «فضائح موزة»

محمد الباز يكتب: هوما عابدين.. عرّابة الإخوان فى رسائل هيلارى كلينتون

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقي مدير مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني والوفد المرافق

image description

دمياط تضع اللمسات النهائية على استعدادات العام الدراسي الجديد

image description

100 صورة من جنازة محمود ياسين

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز ديروط ويلتقي بالمواطنين

image description

جامعة أسيوط تنهى استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد

الأكثر قراءة

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

تعليم كفر الشيخ: إصابة مدرس بكورونا والاشتباه في 5

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المتضررة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

دراسة: 4 متلازمات يتعرض لها مرضى كورونا طويل المدى

500 شخص يحاولون إطفاء الحرائق بجبل «كليمنجارو» التنزانى

ناجيتان من سرطان الثدي لـ«الدستور»: «شوفنا الموت 100 مرة»

دراسة تحذر مما تفعله اضطرابات الأكل في أجسادنا

أيام زمان

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
شهر أكتوبر فى التاريخ المصرى
مدحت بشاى
«النساء آتون»
جمال طه
خلف كواليس مفاوضات «الناقورة»
ماجد حبته
مقاطعة كل ما هو تركى
المزيد

الثقافة

الشاعر سيد العديسي يصدر ديوان «كقاطع طريق» عن دار «دريم بن»

الموت لم يمنعه من تحقيق حلمه.. اكتمال إنشاء مدرسة «محمد عفيفي مطر»

«أوستن ماكولي» تصدر «الشيطان يعرف الحقيقة أيضا» لعمرو الجندي

غدًا.. 4 حفلات للقومية للفنون الشعبية بساحة الهناجر