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5 فوائد مذهلة لتناول القهوة بالحليب

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:45 م
القهوة بالحليب
القهوة بالحليب
وكالات
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كشف باحثون أن تناول القهوة بالحليب، يمد الجسم بعناصر غذائية مهمة، بالإضافة إلى مذاقها المفضل لدى الكثيرين.

وأكد الباحثون أن تحلية القهوة بالسكر يقلل من قيمتها الغذائية، إلا أن إضافة الحليب لها يجعلها أكثر فائدة للصحة العامة، بحسب تقرير موقع "فيري ويل فيت".

وأفاد التقرير بأن تناول القهوة بالحليب يمد الجسم بجرعة إضافية من الطاقة، بسبب ما اكتسبته من كربوهيدرات.

ويساهم احتساء كوب القهوة بالحليب قبل التمرين للرياضيين، على مد جسمهم بالبروتين المتوفر بها، والذي يساعد على بناء وتقوية العضلات.

وتساعد القهوة بالحليب مرضى الحموضة الاستمتاع بفنجانهم المفضل من القهوة دون أي أضرار أو أعراض مزعجة لهم، لأن إضافة الحليب إليها، تصبح القهوة مشروبًا آمنا على مرضى الحموضة وارتجاع المريء، ونادرًا ما تؤدي إلى تفاقم الأعراض.

وأكد الباحثون أن القهوة بالحليب تساعد على خفض درجة حرارتها، وتصبح أنسجة المريء في منأى عن أي ضرر، لأن القهوة الساخنة بكميات كبيرة، قد يصيب أنسجة المريء الحساسة بالحروق.

يقلل الحليب الموجود في القهوة من تأثير مادة الكافيين المسببة للأرق، وبتلك الطريقة، سوف تضمن ألا تواجه صعوبة في النوم.

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