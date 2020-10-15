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سياسي

طرق معرفة اللجنة الانتخابية لمجلس النواب 2020 بالرقم القومي

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:06 م
اللجنة الانتخابية
اللجنة الانتخابية لمجلس النواب
عبدالله هشام
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تزايدت معدلات البحث على طرق معرفة اللجنة الانتخابية لمجلس النواب 2020 بالتزامن مع اقتراب إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية 2020 في الخارج والداخل في 14 محافظة، ما دفع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، لإعلان طريقة الاستعلام عن عنوان وأرقام اللجان الانتخابية عبر موقعها الإلكترونى، وأرقام الناخبين فى الكشوف حتى يتمكن من التصويت فى انتخابات مجلس النواب 2020.

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

وأوضحت الهيئة في منشور لها على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات الاستعلام عن اللجان الانتخابية للناخبين وأرقام التصويت فى انتخابات مجلس النواب 2020 على مستوى كل محافظات الجمهورية خلال المرحلتين الأولى والثانية للانتخابات.

وتتمثل الطريقة الأولى لمعرفة مقر لجنة الانتخابات ورقم التصويت من خلال الدخول لموقع الهيئة واتباع خطوات سهلة وبسيطة للاستعلام عن لجنته على الرابط الإلكترونى الهيئة الوطنية للانتخابات من "هــــــــنا".

وبعد تسجيل الدخول يتم كتابة الرقم القومى المكون من 14 رقما فى المكان المخصص له، وستظهر كل بيانات الناخب والتي تتمثل في "مكان لجنتك الانتخابية والمحافظة التى تنتمى إليها والقسم التابع له والعنوان ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية وتاريخ التصويت والدائرة الفردية ودائرة القائمة".

رقم الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

وعن كيفية الاستعلام عن اللحنة الانتخابية برقم التليفون من خلال الرسائل النصية، أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن الاستعلام عن اللجان الانتخابية بإرسال الرقم القومي في رسالة قصيرة من التليفون المحمول على الرقم 5151.

كما يمكن الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من خلال الاتصال على رقم الخط الساخن 141.

موعد انتخابات مجلس النواب 2020

وعن موعد انتخابات مجلس النواب 2020 المرحلة الأولى أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الانتخابات البرلمانية 2020 في يبتم تقام الانتخابات على مرحلتين في الداخل والخارج، على 284 مقعدًا لنظام القوائم و284 في بالنظام الفردي.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في الخارج أيام 21 و22 و23 أكتوبر، وفي الداخل يومى 24 و25 أكتوبر، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

وتجري انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

فيما يتم إجراء انتخابات مجلس النواب 2020 المرحلة الثانية في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر، وفي الداخل تقام يومى 7 و8 نوفمبر، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل.

وتقام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية في 13 محافظة وهي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

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