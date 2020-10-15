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تقارير ومتابعات

رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضى شهر أكتوبر 2020

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:03 ص
التيلفون الأرضى
التيلفون الأرضى
شيماء حسين
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حظى رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضى شهر أكتوبر 2020، على نسبة بحث عالية عبر محركات البحث خلال الفترة الأخيرة، لمعرفة آخر موعد لمعرفة رسوم فاتورة التليفون الأرضي للسداد قبل تطبيق الغرامة وقطع الخدمة ومن ثم قطع الإنترنت الأرضي.


وفيما يلي نرصد خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي و آخر موعد لسداد الفاتورة عبر موقع شركة المصرية للاتصالات الإلكتروني.

رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضي شهر أكتوبر 2020

يمكن لعملاء شركة المصرية للاتصالات، الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، عبر موقع الشركة الإلكتروني (من هنا)، والتي تضم ثلاثة أشهر "يوليو وأغسطس وسبتمبر"، والتي يمكن سدادها خلال الفترة من 15 سبتمبر وحتى 14 أكتوبر، بدون غرامة، والتي يمكن إيضا دفعها عبر طرق الدفع الإلكترونية التي حددتها الشركة المصرية الاتصالات، وذلك لتخفيف الزحام على مقرات السنترالات المنتشرة بجميع أنحاء محافظات الجمهورية، خاصة عقب انتشار جائحة كورونا المستجد "كوفيد- 19" الذي حصد أروح الملايين خلال الموجة الأولى التي اجتاحت العالم.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2020

سمحت الشركة المصرية للاتصلات لعملائها الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع الشركة الرسمي من خلال اتباع الخطوات التالية :-

- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة المصرية للاتصلات (من هنا).

- الضغط على زر "الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي".

- كتابة كود المحافظة.

- كتابة رقم التليفون الأرضي.

- الضغط على إظهار الفاتورة المراد الاستعلام عنها.

- ستظهر قيمة الفاتورة التي يمكن دفعها إلكترونيا.

طرق الدفع الإلكتروني التي حددتها الشركة المصرية للاتصالات

عقب الدخول على رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضى شهر أكتوبر 2020، يمكن للعملاء دفع الفاتورة المستحقة عن طريق وسائل الدفع الالكترونية التي اعتمادتها الشركة لتسهيل عليهم وهى :-

- الدفع من خلال المحاقظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول الثلاثة (فودافون – أورنج – اتصالات).

- الدفع من خلال مكاينات الدفع الآلي المنتشرة خلال المحافظات (فوري - أمان – مصاري – بي – ضامن).

- الدفع من خلال الفروع المنتشرة عبر المحافظات لشركة مصر للاتصالات.

- الدفع من خلال الفيزا وبطاقة الائتمان.

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