3 إيبارشيات تجتمع في دير القديس باراسكيفي للروم الأرثوذكس

احتفل دير القديس باراسكيفي في بوسانا التابع لإيبارشية جولو وشرق أوغندا الروم الارثوذكس بعيد شفيعته.وشارك بالحضور في الاحتفالية اثنان من رؤساء الأساقفة ورئيس كهنة لـ"3" إيبارشيات هي متروبوليت بوروندي ورواندا المطران إينوسنتيوس، ومتروبوليت كامبالا وسائر أوغندا المطران يوناس، وأسقف غولو وأوغندا الشرقية والأسقف سيلفستر.كما ترأس القداس الإلهي كل من المطران إينوسنتيوس والأسقف سيلفستر، بحضور المطران يوناس.كما حضر العديد من الكهنة من مختلف الرعايا والمؤمنين لمشاركة الدير المقدس بعيده.