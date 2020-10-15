كل ما تريد معرفته عن «تثدى» الرجال
الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:18 م
إسلام جمالطباعة
يعتبر التثدى عند الرجال من المشكلات المحرجة، فهو عبارة عن تكاثر حميد لأنسجة الثدي لدى الرجال، الامر الذى يتسبب فى كبر حجم الصدر لديهم.
أسباب تثدى الرجال؟
أكد الدكتور أحمد مطاوع، استشارى جراحة الذكورة بطب قصر العينى، أن الاسباب الأكثر شيوعًا للتثدى هى:
اسباب فيسيولوجية
تحدث عند الاطفال حديثي الولادة او مع تقدم السن، بالإضافة لاسباب غير فسيولوجية "مرضية.
التثدي العائلي
يعاني أكثر من فرد في العائلة من كبر حجم الصدر، بالإضافة إلى قصور الغدد التناسلية الأولية.
أدوية
أدوية الحموضة، عدم انتظام ضربات القلب، الضغط، تزيد من فرص التثدى عند الرجال، فضلأ عن أورام الغدة الكظرية، أورام الخصية، أورام الغدة النخامية.
ما هو علاج التثدى؟
إنقاص الوزن في حالة السمنة، أو علاج الخلل الهرمونى المسبب للتثدى.
في حال إستمرار التثدى بعد العلاج، ينبغى إزالته باستخدام تقنية الشفط الأكثر آمانا وفاعلية في نفس الوقت، يمكن إجراؤها بمخدر موضعى ويستطيع المريض الخروج في نفس اليوم والعودة إلى عمله بعدها بيومين على الأكثر.
أسباب تثدى الرجال؟
أكد الدكتور أحمد مطاوع، استشارى جراحة الذكورة بطب قصر العينى، أن الاسباب الأكثر شيوعًا للتثدى هى:
اسباب فيسيولوجية
تحدث عند الاطفال حديثي الولادة او مع تقدم السن، بالإضافة لاسباب غير فسيولوجية "مرضية.
التثدي العائلي
يعاني أكثر من فرد في العائلة من كبر حجم الصدر، بالإضافة إلى قصور الغدد التناسلية الأولية.
أدوية
أدوية الحموضة، عدم انتظام ضربات القلب، الضغط، تزيد من فرص التثدى عند الرجال، فضلأ عن أورام الغدة الكظرية، أورام الخصية، أورام الغدة النخامية.
ما هو علاج التثدى؟
إنقاص الوزن في حالة السمنة، أو علاج الخلل الهرمونى المسبب للتثدى.
في حال إستمرار التثدى بعد العلاج، ينبغى إزالته باستخدام تقنية الشفط الأكثر آمانا وفاعلية في نفس الوقت، يمكن إجراؤها بمخدر موضعى ويستطيع المريض الخروج في نفس اليوم والعودة إلى عمله بعدها بيومين على الأكثر.