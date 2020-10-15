رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كل ما تريد معرفته عن «تثدى» الرجال

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:18 م
تثدى الرجال
تثدى الرجال
إسلام جمال
طباعة
يعتبر التثدى عند الرجال من المشكلات المحرجة، فهو عبارة عن تكاثر حميد لأنسجة الثدي لدى الرجال، الامر الذى يتسبب فى كبر حجم الصدر لديهم.

أسباب تثدى الرجال؟
أكد الدكتور أحمد مطاوع، استشارى جراحة الذكورة بطب قصر العينى، أن الاسباب الأكثر شيوعًا للتثدى هى:

اسباب فيسيولوجية
تحدث عند الاطفال حديثي الولادة او مع تقدم السن، بالإضافة لاسباب غير فسيولوجية "مرضية.

التثدي العائلي
يعاني أكثر من فرد في العائلة من كبر حجم الصدر، بالإضافة إلى قصور الغدد التناسلية الأولية.

أدوية
أدوية الحموضة، عدم انتظام ضربات القلب، الضغط، تزيد من فرص التثدى عند الرجال، فضلأ عن أورام الغدة الكظرية، أورام الخصية، أورام الغدة النخامية.

ما هو علاج التثدى؟

إنقاص الوزن في حالة السمنة، أو علاج الخلل الهرمونى المسبب للتثدى.

في حال إستمرار التثدى بعد العلاج، ينبغى إزالته باستخدام تقنية الشفط الأكثر آمانا وفاعلية في نفس الوقت، يمكن إجراؤها بمخدر موضعى ويستطيع المريض الخروج في نفس اليوم والعودة إلى عمله بعدها بيومين على الأكثر.




الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل مثيرة في علاج «صاحب الكرامات»: يرميهم بالحجارة ويسير بحراسة

صور خليعة ويخت لعشيقها.. شقيقة وزير الاتصالات القطري تكشف «فضائح موزة»

«والدها غطاها وبكى».. تفاصيل واقعة «فتاة المعادي» على لسان شهود عيان

بأموال قطرية.. «أفعى الإخوان» تبث سمومها فى «إعلام إسبانيا»: منصات لمعاداة مصر (مستندات)

الصور

image description

دمياط تضع اللمسات النهائية على استعدادات العام الدراسي الجديد

image description

100 صورة من جنازة محمود ياسين

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز ديروط ويلتقي بالمواطنين

image description

جامعة أسيوط تنهى استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد

image description

نجوم الفن في جنازة الفنان محمود ياسين

الأكثر قراءة

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

السيسي يصدق على قانون تنظيم إدارة المخلفات

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

وزير التعليم يحسم الجدل حول تغيير منهج «الثالث الثانوى»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

بالفيديو..«أبوعبيدة» يصمم ماركة عالمية في تصنيع الخزف

500 شخص يحاولون إطفاء الحرائق بجبل «كليمنجارو» التنزاني

الكشف عن طرق فعالة لتخفيف أعراض ضيق التنفس

المولد النبوي 2020.. الموعد وحكم الاحتفال به

أيام زمان

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

«لم أر فى نفسى مؤهلات النجم السينمائى».. لماذا رفض محمود ياسين السينما فى بداية مشواره الفنى؟

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عزيمة القائد .. والمصارحة الكاشفة!
جلال حمام
الإخوان أضاعوا مصر.. بصبيانيتهم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «1»
مؤمن المحمدي
دورى المجموعتين
المزيد

الثقافة

«تطورات أدب الأطفال» محاضرة للجامعة الأمريكية أونلاين السبت

طرح رواية «صليب موسى» لهيثم دبور بنسخة صوتية

معرض «عبر النهر» للفنان محمود حمدي بجاليري آرت مزاج (صور)

أغاني المهرجانات.. هتاف للصامتين أم ركوب للموجة؟