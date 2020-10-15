كل ما تريد معرفته عن «تثدى» الرجال

أسباب تثدى الرجال؟

اسباب فيسيولوجية

التثدي العائلي

ما هو علاج التثدى؟

يعتبر التثدى عند الرجال من المشكلات المحرجة، فهو عبارة عن تكاثر حميد لأنسجة الثدي لدى الرجال، الامر الذى يتسبب فى كبر حجم الصدر لديهم.أكد الدكتور أحمد مطاوع، استشارى جراحة الذكورة بطب قصر العينى، أن الاسباب الأكثر شيوعًا للتثدى هى:تحدث عند الاطفال حديثي الولادة او مع تقدم السن، بالإضافة لاسباب غير فسيولوجية "مرضية.يعاني أكثر من فرد في العائلة من كبر حجم الصدر، بالإضافة إلى قصور الغدد التناسلية الأولية.أدويةأدوية الحموضة، عدم انتظام ضربات القلب، الضغط، تزيد من فرص التثدى عند الرجال، فضلأ عن أورام الغدة الكظرية، أورام الخصية، أورام الغدة النخامية.إنقاص الوزن في حالة السمنة، أو علاج الخلل الهرمونى المسبب للتثدى.في حال إستمرار التثدى بعد العلاج، ينبغى إزالته باستخدام تقنية الشفط الأكثر آمانا وفاعلية في نفس الوقت، يمكن إجراؤها بمخدر موضعى ويستطيع المريض الخروج في نفس اليوم والعودة إلى عمله بعدها بيومين على الأكثر.