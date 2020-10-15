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الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

13 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم في الانتخابات المبكرة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 02:35 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
وكالات
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أفادت قناة "CNN" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن 13 مليون ناخب أمريكي أدلوا بأصواتهم بصورة مبكرة، في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر المقبل.

ولفتت القناة الأمريكية، إلى أنه في نفس الوقت من الانتخابات الرئاسية في العام 2016، صوت 3.3 مليون شخص في الانتخابات المبكرة فقط.

وقال الناخبون في عدد من الولايات إنهم انتظروا فترات طويلة في الطوابير، لساعتين وثلاث ساعات، قبل أن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بصورة مبكرة.

وتسمح 28 ولاية أمريكية، بالإضافة إلى واشنطن، بالتصويت شخصيا قبل يوم الانتخابات، وقد قالت القناة إن المخاوف من إرسال بطاقات الاقتراع عن طريق البريد دفعت بعض الناخبين إلى صناديق الاقتراع.

ويتفوق الديمقراطيون بشكل ملحوظ على الجمهوريين في التصويت المبكر، وتظهر الاستطلاعات أن الجمهوريين يفضلون التصويت في يوم الانتخابات.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شكك مرارا فى التصويت عبر البريد، الذي طُرح بشدة قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة والمقررة بعد أقل من شهر، في ظل تفشي جائحة كورونا على نطاق واسع في البلاد.

وقال ترامب، إنه إذا سُمح بالتصويت في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، عبر البريد العادي "فستكون أكبر عملية احتيال على الإطلاق".

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