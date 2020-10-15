ضبط 1269 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة بالمحافظات

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-ضبط (1269) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية ضبط ( 7٫51 طن مقطعات لحوم – سجق – مفروم لحوم) بدون مستندات ومجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية – كائن بالسلام أول بالقاهرة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.ضبط ( 38٫800 عبوة أيس كريم مختلفة الأنواع والأحجام منتج نهائى – 750 كيلو جرام لبن بودرة – 200 عبوة زيت طعام – كاكاو مستلزمات إنتاج) بدون مستندات ومجهولة المصدر، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج الأيس كريم بدون ترخيص – كائن بالكوثر بسوهاج) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.ضبط ( 4،1 طن دقيق فاخر) بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة (مالك مخبز سياحى – كائن بفاقوس بالشرقية) تمهيدًا لتصنيعها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.ضبط 3٫645 عبوة سناكس بدون بيانات تفيد الإنتاج أو الصلاحية ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص – كائن بزفتى بالغربية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.ضبط 2٫1 طن زيت شعر معبأة داخل خزانات بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات بحوزة (مالك مصنع لتعبئة مستحضرات التجميل بدون ترخيص – كائن بكوم حمادة بالبحيرة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى كائن بالهرم بالجيزة، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ (494678 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم وبيعها فى السوق السوداء.ضبط (قائد سيارة) أثناء سيره بمنطقة الشهداء بالمنوفية، لقيامه بتجيمع (2،25 طن دقيق بلدى مُدعم استخراج 82%) مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق والإتجار فيها بالسوق السوداء قدرت بقيمة مالية قدرها (12262 جنيهًا).ضبط (12 طن أعلاف حيوانية ) بدون مستندات ومجهولة المصدر..بحوزة (مالكة مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص كائن بالشهداء بالمنوفية ) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.ضبط (12750 عبوة سجائر مختلفة الأنواع).. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر كائن بالحامول مركز بيلا محافظة كفر الشيخ) وحجبه عن التداول بقصد رفع أسعارها.