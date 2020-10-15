ضبط أب وابنه أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزلهما في قليوب

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، اليوم الخميس، عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص ونجله لقيامهما بأعمال حفر داخل منزلهما بدائرة المركز للتنقيب عن الآثار.وبالمعاينة تبين وجود حفرة بإحدى الغرف بعمق حوالي 8 أمتار وقطر 2 متر، كما تم ضبط أدوات الحفر المستخدمة وهي عبارة عن موتور رفع مياه - 2 فأس - 2 كوريك - 4 غلق - 2 بكرة - أزمة - حبل - سلم وبمواجهة المتهمين أقرا بإرتكابهما الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.