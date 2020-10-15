الإمارات والدنمارك تبحثان التعاون العسكرى بين البلدين

بحث وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتي، محمد بن أحمد البواردي، في اتصال هاتفي، مع وزيرة الدفاع الدنماركية، ترين برامسن، علاقات التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في المجالات ذات الصلة بالشئون الدفاعية والعسكرية وسبل تعزيزها.وأوضحت الوزارة، في بيان نشرتة وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الخميس، أن الجانبين استعرضا آخر تطورات ومستجدات جائحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد- 19" والإجراءات الاحترازية والوقائية وتدابير العمل المشترك لتجنب تطوره وانتشاره، مشيرة إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.