بث مباشر.. «السيسي» يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة

يقدم موقع "الدستور" لقراءه بثا مباشرا لمراسم تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.وتشهد أكاديمية الشرطة، حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وأهالي الخريجين.وتعد الأكاديمية صرحا علميا أمنيا شامخا، حمل على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، وهي من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، والأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.