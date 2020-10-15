السيسى يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة

يحضر الحفل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من قيادات الشرطة والقوات المسلحة، وعدد من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف، في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.





وتعد كلية الشرطة من أقدم الكليات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم إنشاء مدرسة البوليس في ثكنات عابدين 1896 لمدة 10 سنوات، ثم صدر أول قانون للمدرسة في 1907 حتى 1924، حيث تغير اسم مدرسة البوليس إلى كلية البوليس 1925 حتى 1952، وبعدها بعام تغير اسمها إلى كلية الشرطة حتى سنة 1974، وبعدها بعام أصبحت كلية الشرطة أحد كيانات أكاديمية الشرطة.