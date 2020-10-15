رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

آلاف من سكان كولومبيا يتجهون للعاصمة لإنهاء أعمال القتل

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:10 ص
سكان كولومبيا
سكان كولومبيا
طباعة
أفادت وسائل إعلام محلية في كولومبيا بأن حوالي 10 آلاف من السكان الأصليين في البلاد توجهوا صوب العاصمة بوجوتا أمس الأربعاء للضغط على الحكومة لوقف أعمال القتل والمذابح المستمرة في جنوب غرب البلاد.

وسار المتظاهرون في البداية مشيًا على الأقدام، وقد حمل العديد منهم العصي ومرتدين ملابس باللونين الأحمر والأخضر المميزين لزي حرس السكان الأصليين، وسافر بعضهم في حافلات تزينها ألوان مختلفة من مقاطعة كاوكا في جنوب غرب البلاد إلى مدينة كالي.

وفشل اجتماع عقده السكان الأصليون في كالي مع مع وزيرة الداخلية الكولومبية أليسيا أرانجو، في التوصل للنتيجة المنشودة، فانطلقوا إلى بوجوتا، ومن المتوقع أن يصلوا إليها يوم الاثنين.

وقتل حوالي 1000 من زعماء المجتمع ونشطاء في مجالي حقوق الإنسان والبيئة في كولومبيا منذ توقيع الحكومة اتفاق سلام مع حركة حرب العصابات، القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) في عام 2016، وفقا لما ذكرته منظمة إنديباز الرقابية.

وقالت المنظمة إن بين من قتلوا أكثر من 240 من السكان الأصليين، وكان معظمهم في كاوكا.

كما أفادت إنديباز بوقوع أكثر من 65 مذبحة- المذبحة تعني قتل ثلاثة أشخاص، على الأقل- في كولومبيا حتى الآن خلال العام الجاري، وجاءت كاوكا في المركز الثاني بين المناطق الأكثر تضررًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة»: 6 وفيات و128 إصابة جديدة بكورونا

حقيقة اختطاف فتاة بالمعادي على يد سائق سيارة تتبع شركة شهيرة

وثائق كلينتون تفضح دور مروان يونس في نشر الفوضي

«مكثت 30 دقيقة قبل الموت».. النيابة تكشف تفاصيل وفاة «فتاة المعادي»

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد حديقة الفردوس والمرسى السياحي (صور)

image description

قوافل بيطرية علاجية في قرى دمياط

image description

السفير الألماني يزور دير العذراء بدرنكة في أسيوط

image description

تشييع جثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه بالدقهلية

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول إنشاء وحدة تضامن اجتماعي

الأكثر قراءة

«مكثت 30 دقيقة قبل الموت».. النيابة تكشف تفاصيل وفاة «فتاة المعادي»

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

«والدها غطاها وبكى».. تفاصيل واقعة «فتاة المعادي» على لسان شهود عيان

الرئيس السيسي يؤكد رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

روسيا: تجارب اللقاح الثالث ضد كورونا تنتهي في ديسمبر

دراسة ترصد تراجع عدد الأفيال في كوت ديفوار

علماء يطورون جهازًا يتتبع النوم ويتلاعب بأحلام الناس

المحيط الأطلسي يسجل أعلى درجات للحرارة منذ 3 آلاف عام

أيام زمان

«تزوجت بدافع الأمومة».. اعترافات يسرا عن الزواج والسينما

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

مقالات الرأي
جلال حمام
الإخوان أضاعوا مصر.. بصبيانيتهم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «1»
مؤمن المحمدي
دورى المجموعتين
خالد عكاشة
خريطة الخلافات والانشقاقات التركية الداخلية
المزيد

الثقافة

ورشة لتعلم «نسيج نول الكليم» ببيت السنارى.. اليوم

«يهود مصر القرائين» و«الغول».. جديد للكاتب أحمد زكريا عن دار روافد

اليوم.. بدر الرفاعى يوقع كتاب «نهب الفقراء» بالقومى للترجمة

«الفن والإرث الاجتماعى» محاضرة للناقدة سوزان التميمى بـ«الأعلى للثقافة»