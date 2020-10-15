آلاف من سكان كولومبيا يتجهون للعاصمة لإنهاء أعمال القتل

أفادت وسائل إعلام محلية في كولومبيا بأن حوالي 10 آلاف من السكان الأصليين في البلاد توجهوا صوب العاصمة بوجوتا أمس الأربعاء للضغط على الحكومة لوقف أعمال القتل والمذابح المستمرة في جنوب غرب البلاد.وسار المتظاهرون في البداية مشيًا على الأقدام، وقد حمل العديد منهم العصي ومرتدين ملابس باللونين الأحمر والأخضر المميزين لزي حرس السكان الأصليين، وسافر بعضهم في حافلات تزينها ألوان مختلفة من مقاطعة كاوكا في جنوب غرب البلاد إلى مدينة كالي.وفشل اجتماع عقده السكان الأصليون في كالي مع مع وزيرة الداخلية الكولومبية أليسيا أرانجو، في التوصل للنتيجة المنشودة، فانطلقوا إلى بوجوتا، ومن المتوقع أن يصلوا إليها يوم الاثنين.وقتل حوالي 1000 من زعماء المجتمع ونشطاء في مجالي حقوق الإنسان والبيئة في كولومبيا منذ توقيع الحكومة اتفاق سلام مع حركة حرب العصابات، القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) في عام 2016، وفقا لما ذكرته منظمة إنديباز الرقابية.وقالت المنظمة إن بين من قتلوا أكثر من 240 من السكان الأصليين، وكان معظمهم في كاوكا.كما أفادت إنديباز بوقوع أكثر من 65 مذبحة- المذبحة تعني قتل ثلاثة أشخاص، على الأقل- في كولومبيا حتى الآن خلال العام الجاري، وجاءت كاوكا في المركز الثاني بين المناطق الأكثر تضررًا.