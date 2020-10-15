ارتفاع واردات المصريين من التبغ لـ197 مليون دولار خلال 7 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات المصريين من التبغ المفروم إلى حدود 196.9 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو 2020، مقابل 163.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة 33.7 مليون دولار خلال عام.ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن واردات تبغ ورق دخان بلغت 243.4 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو 2020، مقابل 282.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض 39.1 مليون دولار.يشار إلى أن إجمالي واردات مصر من دول العالم بلغ 37.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ويوليو 2020، مقابل 47.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.