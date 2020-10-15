رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع واردات المصريين من التبغ لـ197 مليون دولار خلال 7 أشهر

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 05:45 ص
التبغ
التبغ
أميرة ممدوح
طباعة
أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات المصريين من التبغ المفروم إلى حدود 196.9 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو 2020، مقابل 163.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة 33.7 مليون دولار خلال عام.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن واردات تبغ ورق دخان بلغت 243.4 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو 2020، مقابل 282.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض 39.1 مليون دولار.

يشار إلى أن إجمالي واردات مصر من دول العالم بلغ 37.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ويوليو 2020، مقابل 47.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«فتاة المعادي».. كل ما نعرفه عن «جريمة سحل مريم حتى الموت»

صور خليعة ويخت لعشيقها.. شقيقة وزير الاتصالات القطري تكشف «فضائح موزة»

القبض على متهم جديد فى واقعة سحل وقتل فتاة المعادى

«مكثت 30 دقيقة قبل الموت».. النيابة تكشف تفاصيل وفاة «فتاة المعادي»

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد حديقة الفردوس والمرسى السياحي (صور)

image description

قوافل بيطرية علاجية في قرى دمياط

image description

السفير الألماني يزور دير العذراء بدرنكة في أسيوط

image description

تشييع جثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه بالدقهلية

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول إنشاء وحدة تضامن اجتماعي

الأكثر قراءة

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

«مكثت 30 دقيقة قبل الموت».. النيابة تكشف تفاصيل وفاة «فتاة المعادي»

«والدها غطاها وبكى».. تفاصيل واقعة «فتاة المعادي» على لسان شهود عيان

كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المتضررة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

النفطى يتراجع عن تدريب النجم الساحلى التونسى

فوز فرنسا على كرواتيا 2-1 وتعادل إيطاليا وهولندا 1-1

روسيا: تجارب اللقاح الثالث ضد كورونا تنتهي في ديسمبر

دراسة ترصد تراجع عدد الأفيال في كوت ديفوار

أيام زمان

«لم أر فى نفسى مؤهلات النجم السينمائى».. لماذا رفض محمود ياسين السينما فى بداية مشواره الفنى؟

«والدى كان يتقاضى مبلغًا عن كل طفل ينجبه فأصبحنا 10 إخوة».. مواقف فى حياة محمود يس

محمود يس: كذبت على لجنة المسرح لأقوم بالتمثيل

أساتذته اشتركوا فى فرقته للتمثيل.. أسرار من حياة الفنان الراحل محمود ياسين

مقالات الرأي
جلال حمام
الإخوان أضاعوا مصر.. بصبيانيتهم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «1»
مؤمن المحمدي
دورى المجموعتين
خالد عكاشة
خريطة الخلافات والانشقاقات التركية الداخلية
المزيد

الثقافة

«سينما مصر» تكرم اسم نور الشريف وبوسى وأحمد فؤاد سليم

ورشة لتعلم «نسيج نول الكليم» ببيت السنارى.. اليوم

«يهود مصر القرائين» و«الغول».. جديد للكاتب أحمد زكريا عن دار روافد

اليوم.. بدر الرفاعى يوقع كتاب «نهب الفقراء» بالقومى للترجمة