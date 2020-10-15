سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 15-10-2020 فى البنوك المصرية
الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:15 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 15-10-2020، خلال تعاملات ختام الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الاسلامي والبنك التجاري الدولي، مقابل تراجع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي وبنك التعمير والاسكان.
استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.09 جنيه وللبيع 51.48، وفي مصرف أبوظبي الاسلامي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.48، وفي البنك التجاري الدولي استقر سعر الدينار امام الجنيه ليسجل للشراء 48.45 جنيه وللبيع 51.44، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 47.71 جنيه وللبيع 51.85.
كما بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك العربي الافريقي الدولي للشراء 48.46 جنيه وللبيع 51.40، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.52، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 48.40 جنيه وللبيع 51.48، كما انخفض سعر الدينار الكويتي في البنك الاهلي الكويتي ليسجل للشراء 47.98 جنيه وللبيع 51.48، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.39 جنيه وللبيع 51.48، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.50 جنيه وللبيع 51.44، أما في بنك عودة فسجل للشراء 47.48 جنيه وللبيع 51.48، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 47.65 جنيه وللبيع 51.44.
محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الاسلامي والبنك التجاري الدولي، مقابل تراجع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي وبنك التعمير والاسكان.
سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الخميس 15-10-2020
استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.09 جنيه وللبيع 51.48، وفي مصرف أبوظبي الاسلامي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.48، وفي البنك التجاري الدولي استقر سعر الدينار امام الجنيه ليسجل للشراء 48.45 جنيه وللبيع 51.44، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 47.71 جنيه وللبيع 51.85.
أسعار الدينار الكويتيوفي المصرف العربي الدولي تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 51.06 جنيه وللبيع 51.44، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.60 جنيه وللبيع 51.48، كما تراجع سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 51.01 جنيه وللبيع 51.51، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.74 جنيه وللبيع 51.51، وفي البنك الاهلي المصري سجل للشراء 48.74 جنيه وللبيع 51.51، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.48 جنيه وللبيع 51.53.
كما بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك العربي الافريقي الدولي للشراء 48.46 جنيه وللبيع 51.40، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.52، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 48.40 جنيه وللبيع 51.48، كما انخفض سعر الدينار الكويتي في البنك الاهلي الكويتي ليسجل للشراء 47.98 جنيه وللبيع 51.48، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.39 جنيه وللبيع 51.48، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.50 جنيه وللبيع 51.44، أما في بنك عودة فسجل للشراء 47.48 جنيه وللبيع 51.48، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 47.65 جنيه وللبيع 51.44.