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الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تشدد تدابير مواجهة جائحة كورونا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:43 م
أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
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تخطط الحكومة الألمانية الاتحادية، لتشديد التدابير الخاصة باحتواء جائحة فيروس كورونا على خلفية ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس في ألمانيا.

وناقشت المستشارة أنجيلا ميركل، مع ممثلي الولايات الـ16، سبل كبح انتشار الجائحة، حيث من المخطط تطبيق إلزام تكميلي لارتداء الكمامات، وفرض ساعات إغلاق على قطاع الضيافة.

وجاء في مسودة القرار عقب مشاورات بين المستشارة أنجيلا ميركل، ورؤساء حكومات الولايات الألمانية الستة عشر، ورئيس ديوان المستشارية هيلجا براون، ظهر اليوم الأربعاء، أنه تقرر أيضا إلزام ارتداء الكمامات، الذى سيطبق عندما يكون هناك تجمع مكثف أو لفترات طويلة للأفراد سواء في الأماكن المغلقة أو المواصلات العامة وغيرها.

كما تقترح الحكومة الاتحادية الحد من عدد المشاركين في المناسبات العائلية والفعاليات العامة، إذا تجاوز عدد الإصابات اليومية نفس الحد الذي تم الإعلان عنه اليوم.

وكإجراء لاحتواء تداعيات كورونا على الاقتصاد الألماني، تعهدت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بتقديم مساعدات جديدة للمؤسسات التي ستتأثر بإجراءات مكافحة كورونا.

جدير بالذكر أن تعداد الإصابات في ألمانيا بلغ، اليوم الأربعاء، 5132 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في أعلى زيادة منذ ستة أشهر.

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