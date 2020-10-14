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الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان والعراق يبحثان التعاون الثنائي بين البلدين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:45 م
نيكوس دندياس
نيكوس دندياس
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بحث وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، سبل التعاون الثنائي إلى جانب التطورات الجارية في منطقة شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع القيادة السياسية في البلاد، وذلك حسبما ذكرت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية.

وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية اليوناني، سيلتقي أيضًا الرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

ومن المقرر أن يلتقي دندياس، رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، ورئيس الوزراء، مسرور بارزاني، حيث سيفتتح القنصلية العامة لليونان في العاصمة أربيل بحضور مسئولين محليين.

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