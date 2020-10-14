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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة يونانية: أردوغان اختار مسار العقوبات

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:03 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "جريك سيتي نيوز" اليونانية، أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، قال خلال لقائه مع وزير الخارجية الألماني هيكو ماس في القمة الأخيرة: " إن اليونان قدمت ​​خيارًا واضحًا للغاية لتركيا، لكن للأسف يبدو أن أنقرة تختار المسار الذي يؤدي إلى العقوبات".

وفي ترحيبه بماس في أثينا، أشار ميتسوتاكيس إلى أن زيارته تأتي في "أوقات صعبة".

وأوضحت الصحيفة أن سفينة الأبحاث التركية Oruç Reis عادت إلى الجرف القاري اليوناني يوم الثلاثاء.

وتابع رئيس الوزراء اليوناني "من الواضح أننا لن نتحدث في ظل هذه الظروف، لقد قدمنا ​​لتركيا خيارًا واضحًا للغاية في القمة الأخيرة، أما شراكة متجددة أوعواقب في حالة استمرار السلوك العدواني، ويبدو أن تركيا اختارت المسار الثاني".

كما أشار إلى نتائج قمة المجلس الأوروبي في بروكسل التي عقدت قبل أسبوعين"في حالة تجدد العمل الانفرادي أو الطعن في انتهاك للقانون الدولي، سيستخدم الاتحاد الأوروبي جميع الوسائل والخيارات المتاحة له، بما في ذلك ما يتوافق مع المادة 29 من TEU وهي معاهدة الاتحاد الأوروبي والمادة 215 TFEU معاهدة حول عمل الاتحاد، للدفاع عن مصالحه ومصالح دوله الأعضاء "، في إشارة إلى العقوبات، على الرغم من عدم ذكر الكلمة.

من جهته أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن موقف تركيا الاستفزازي مخالف تماما لروح ما تم الاتفاق عليه.

وأضاف ماس أن قراره بعدم زيارة أنقرة، كما كان مخططًا أصلًا، يعكس التضامن والدعم الذي تحظى به اليونان من الاتحاد الأوروبي وألمانيا.

وأكدت الصحيفة أن الموقف التركي الأخير دفع الرئيس رجب طيب أردوغان لخسارة الحليف الأخير له في المنطقة وهي ألمانيا التي جاهدت لمنع تطبيق العقوبات على تركيا.

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