بلغاريا تسجل 785 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بلغاريا 785 حالة إصابة مؤكدة، و8 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفادت وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية اليوم الأربعاء - بارتفاع حصيلة المصابين في البلاد إلى 25 ألفا و774 فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 923 شخصا.. مضيفة أن الإصابات الجديدة جاءت من أصل 5819 فحصا أجرته السلطات الصحية.ووفقا للبيانات، ارتفع عدد الحالات النشطة في البلاد إلى 8712 شخصا ويبلغ عدد المصابين الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج في المستشفيات 1307 مصابين من بينهم 64 في حالة خطيرة بوحدات العناية المركزة.وأضافت أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تعافى 164 شخصا ليصل إجمالي المتعافين منذ بدء الجائحة إلى 16 ألفا و139 شخصا.وشهدت العاصمة صوفيا معظم الحالات الجديدة تليها بلوفديف ثم بلاجويفجراد.