قتال مستمر في كاراباخ مع مخاوف من «أزمة إنسانية»

ما زال طرفي النزاع أرمينيا وأذربيجان يتبادلان الاتهامات حول انتهاك الهدنة التي تم التوصل إليها قبل 4 أيام بهدف وقف القتال في إقليم ناجورنو كاراباخ، بالتزامن مع ظهورمخاوف مجموعات دولية من تفجر أزمة إنسانية في المنطقة.من جانبها، أكدت وزارة الدفاع في ناجورنو كاراباخ، اليوم الأربعاء، أن الجيش الأذربيجاني انتهك مجددا الهدنة الإنسانية بقصف مكثف صباح اليوم.وأضافت، أن القصف الأذربيجاني كان أشد على القطاعات الجنوبية الشرقية والشمالية والشمالية الشرقية من الإقليم، وفقا لقناة "العربية"، فيما قال مساعد رئيس أذربيجان فى تغريدة على تويتر، إن "التزام أرمينيا بالهدنة الإنسانية نفاق واضح مدينة تارتار تتعرض منذ الصباح لقصف مدفعي شديد".وناشد وزير الدفاع الروسي أرمينيا وأذربيجان، الالتزام بالهدنة في ناجورنو كاراباخ.ومع ارتفاع أعداد القتلى من الجانبين، أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جساريفتش، أن الصراع يسهم في انتشار مرض كورونا (كوفيد 19).وأضاف جساريفتش في إفادة للأمم المتحدة في جنيف، أن الحالات الجديدة في أرمينيا تضاعفت إلى المثلين على مدى الأسبوعين المنصرمين حتى يوم الاثنين، فيما زادت الإصابات الجديدة بنسبة 80% تقريبا خلال الأيام السبعة الماضية في أذربيجان.وحذر من التعطيل المباشر للرعاية الصحية وزيادة الأعباء على الأنظمة الصحية التي تتحمل بالفعل ما يفوق طاقتها خلال الجائحة.