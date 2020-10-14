«الإسكندرية السينمائي» ينعى محمود ياسين: نصف قرن من الإبداع الفني

نعت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، ومهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الفنان الكبير محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، مؤكدين أنه علامة مهمة في تاريخ السينما والمسرح والدراما التليفزيونية على مدار أكثر من نصف قرن.وقال مهرجان الإسكندرية، في بيان: "ظهر الفنان الكبير محمود ياسين في مشاهد محدودة في فيلم شيء من الخوف قبل أن يقوم ببطولة فيلم نحن لا نزرع الشوك مع العظيمة شادية والمخرج الكبير حسين كمال، ليبدأ مسيرته الحقيقية مع السينما المصرية التي كان نجمها الأول في السبعينات والثمانينات،وكان مهرجان الإسكندريةً السينمائي لدول البحر المتوسط قد احتفى بالفنان الكبير وأهدى له دورته الحادية والثلاثين عام 2015، وحملت اسمه".