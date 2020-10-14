رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«نيكى» يعوض خسائره وتعثر محادثات التحفيز

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:41 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
عوض المؤشر "نيكي" القياسي خسائره المبكرة، اليوم الأربعاء، ليغلق على صعود طفيف، ولكن المعنويات ظلت ضعيفة بعد تعثر تجارب لقاح لـ"كوفيد-19" وعدم التوصل لاتفاق بشأن تحفيز مالي إضافي في الولايات المتحدة.

وارتفع نيكي 0.11% إلى 23626.73 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.32% إلى 1643.90 نقطة.

واقتدت الأسهم اليابانية بهبوط أسهم وول ستريت في التعاملات المبكرة قبل أن تعكس الاتجاه في الجلسة المسائية ويرتاب محللون أن ذلك يرجع لمشتريات من بنك اليابان المركزي في صناديق المؤشرات.

وأغلفت وول ستريت منخفضة بعدما أعلنت جونسون آند جونسون وإيلي ليلي، أمس الأول الإثنين، وقف التجارب السريرية على لقاح محتمل ووقف اختبارات على علاج لفيروس كورونا على التوالي بسبب بواعث قلق تتعلق بالسلامة ما أضعف معنويات المستثمرين.

كما ضغط على السوق تلاشي آمال التوصل لحزمة تحفيز أمريكية بعد رفض رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مقترحا بمساعدات بقيمة 1.8 تريليون دولار من البيت الأبيض.

وفي اليابان، سجلت الأسهم المرتبطة بأبل أداء دون السوق نتيجة جني أرباح فضلا عن هبوط سهم أبل 2.7% عقب كشفها النقاب عن أحدث جهاز آيفون.

وتضررت الأسهم المالية من الأداء الضعيف لنظيراتها في الولايات المتحدة ونزل سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.7% ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.01%.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة»: 9 وفيات و139 إصابة جديدة بكورونا

انفراد.. أسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

وزير القوى العاملة يكشف موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

محمود ياسين.. بطل 6 من أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما

الصور

image description

تعيين 17 أستاذا مساعدا جديدا بجامعة أسيوط

image description

ضبط شقيقين تخصصا في سرقة محتويات السيارات بالدقهلية

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروع القناطر الجديدة

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس محطة الوساطة بديروط

image description

جامعة أسيوط تستقبل وفدًا من الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

انفراد.. أسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

الحزن يخيم على مدرسة «ضحية الأتوبيس»: «كان لطيف مع كل الناس وبيصلّي بأصحابه»

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

حظر إعلانات الوجبات السريعة يقلل من سمنة الأطفال

3.5 مليون دولار سعر هيكل عظمى لديناصور فى مزاد بباريس

بعد فضيحته.. السباح اليابانى سيتو ينجو من إيقاف أوليمبى

المكسيك تحث النمسا على إعادة قطعة أثرية عمرها 500 عام

أيام زمان

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
المرأة.. درة تاج المجتمع المصري الحديث!
منى رجب
التسول على ضفاف النيل
لواء. محسن الفحام
الإخوان والبرلمان
القس. رفعت فكرى
باللطف لا بالعنف
المزيد

الثقافة

البيت الفنى للمسرح ينعى محمود ياسين: علامة من علامات الفن

غدا.. قطاع الإنتاج الثقافى يحتفل بذكرى العبور

سينما مصر تكرم فتحى عبدالوهاب وبيتر ميمى

تأثير العبور على الإبداع المصرى بصالون الأوبرا الثقافى.. الليلة