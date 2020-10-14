52 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا فى سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الوزارة قولها، إنه تم تسجيل 3 وفيات، بالإضافة إلي شفاء 33 حالة جديدة.وذكرت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بلغ 4826، والوفيات 231 وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء 1364 حالة.