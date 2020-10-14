تفاصيل اتصال «بن سلمان» وبوتين للتنسيق بشأن النفط

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.واستعرض الجانبان أوضاع الأسواق البترولية العالمية، والجهود المبذولة لتحقيق استقرارها وتوازنها والمحافظة عليها، لدعم نمو الاقتصاد العالمي، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".كما اتفق الجانبان على أهمية مواصلة جميع الدول المنتجة للبترول التعاون والالتزام باتفاق أوبك بلس لتحقيق هذه الأهداف لما فيه صالح المنتجين والمستهلكين معًا.