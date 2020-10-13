رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حركة تنقلات محدودة لضباط النظام بـ«أمن القاهرة»

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:46 م
اللواء أشرف الجندي
اللواء أشرف الجندي
طباعة
أجرى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات محدودة بين ضباط النظام بالقاهرة.

وشملت الحركة، تعيين العميدين عمرو عويضة، وأيمن محجوب لتأمين العاصمة الإدارية، والعميد حسين مصطفى لحراسة المنشآت، والعميد قايد الحميلي مأمورا لقسم شرطة المرج، والعميد شريف البلتاجي مشرف فرقة الشروق والعميد عمر رضا مأمورا لشرطة مدينة نصر أول، والعميد محمد فرغلي مأمور لقسم ١٥ مايو والعميد شريف جاد مأمورا لقسم المقطم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة»: 9 وفيات و139 إصابة جديدة بكورونا

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

السيطرة على مشاجرة بين أصحاب محلات بمولين في مدينة نصر

أعضاء «الشيوخ» المعينون والمنتخبون يتبادلون التهانى بـ«ائتلاف دعم مصر» (صور)

الصور

image description

ضبط شقيقين تخصصا في سرقة محتويات السيارات بالدقهلية

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروع القناطر الجديدة

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس محطة الوساطة بديروط

image description

جامعة أسيوط تستقبل وفدًا من الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

image description

محافظ أسيوط يشهد توقيع اتفاقيات «مشروع انطلاقة»

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

انفراد.. أسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

إدارة الكرة بالزمالك تهدد فرجاني ساسي بالبيع

«الصحة»: 9 وفيات و139 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

موقع دعم مصر لإضافة المواليد 2020

معلومات عن هاتف آيفون 12 الجديد.. مواصفات iPhone 12 في الأسواق

سعر ايفون 12 ومواصفات iPhone 12 الجديد

نشرة الحوادث: مقتل إرهابيين بشمال سيناء والسيطرة علي مشاجرة وتكريم عاملة نظافة

أيام زمان

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
المرأة.. درة تاج المجتمع المصري الحديث!
منى رجب
التسول على ضفاف النيل
لواء. محسن الفحام
الإخوان والبرلمان
القس. رفعت فكرى
باللطف لا بالعنف
المزيد

الثقافة

أغانى النصر والتنورة تشعل مسرح ساحة الهناجر

السبت.. أمسية شعرية في بيت شعر الأقصر

خالد إسماعيل: «حكايات عائلية» ترصد التحولات الطبقية في الصعيد

هيئة الكتاب: معرض المنصورة 20 أكتوبر.. وغدًا قرعة تحديد دور النشر