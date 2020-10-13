حركة تنقلات محدودة لضباط النظام بـ«أمن القاهرة»

أجرى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات محدودة بين ضباط النظام بالقاهرة.وشملت الحركة، تعيين العميدين عمرو عويضة، وأيمن محجوب لتأمين العاصمة الإدارية، والعميد حسين مصطفى لحراسة المنشآت، والعميد قايد الحميلي مأمورا لقسم شرطة المرج، والعميد شريف البلتاجي مشرف فرقة الشروق والعميد عمر رضا مأمورا لشرطة مدينة نصر أول، والعميد محمد فرغلي مأمور لقسم ١٥ مايو والعميد شريف جاد مأمورا لقسم المقطم.