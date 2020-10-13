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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

لإرضاء روجينا.. تغيير البوستر الدعائى لـ«أسود فاتح»

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:47 م
أسود فاتح
أسود فاتح
محمد مجدي
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تألقت الفنانة روجينا، في شهر رمضان الماضي بمسلسل "البرنس" مع محمد رمضان والتي قدمت فيه شخصية "فدوى" والتي لاقت استحسان الجمهور.

ومع التألق الواضح لروجينا خلال أحداث العمل الرمضاني، عاودت تصوير مسلسلها الآخر "أسود فاتح" مع الفنانة هيفاء وهبي، والذي قد تأجل تصويره بسبب انتشار فيروس كورونا، إلا أنها فوجئت بوضع صورتها على بوستر العمل بشكل لم يرضيها، لتحدث أزمة مفادها إلزامية تغيير البوستر بعد نجوميتها الأخيرة.

وقال مصدر مطلع لـ"الدستور"، إنه مع توتر الأحداث في العمل بسبب أزمة البوستر، قررت الشركة المنتجة للعمل الذي صور بشكل شبه كامل في لبنان، على تغييره لإرضاء روجينا، ليتم تغييره ببوستر دعائي جديد يجعل روجينا في مقدمته، وليس في أخره مثلما طرح في البداية، ليتم حل الأزمة بهذه الخطوة.

مسلسل «أسود فاتح» بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نورالدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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