الأمن يكشف حقيقة تعرض طالبة لمحاولة اختطاف بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن تعرض طالبة لمحاولة اختطاف بمحافظة المنوفية.و كانت إحدى السيدات -مقيمة بمركز السادات بالمنوفية- قد نشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا تضمن بغياب كريمتها "15 سنة – طالبة"، وعدم عودتها من أحد الدروس الخاصة، وأعقب ذلك تداول منشور عبر الصفحة الشخصية الخاصة بشقيقة المتغيبة يتضمن عودتها، وتعرضها لمحاولة اختطاف من قبل سيدة عجوز مجهولة عن طريق تخديرها، وأنها عادت ممزقة الملابس دون حقيبتها وهاتفها المحمول.بالفحص باستدعاء والدة الفتاة وسؤالها قررت بتغيب كريمتها، وعودتها عقب ذلك، كما أقرت بقيام شقيقة المتغيبة بنشر المنشور المشار إليه، وبسؤال المتغيبة نفت تعرضها لثمة مكروه، وأنها طوال فترة تغيبها كانت رفقة أصدقائها بالشارع، وعقب عودتها للمنزل اختلقت واقعة تعرضها للتخدير من قبل سيدة عجوز خوفًا من أهليتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.