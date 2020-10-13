رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن يكشف حقيقة تعرض طالبة لمحاولة اختطاف بالمنوفية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:22 م
محاولة اختطاف
محاولة اختطاف
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن تعرض طالبة لمحاولة اختطاف بمحافظة المنوفية.

و كانت إحدى السيدات -مقيمة بمركز السادات بالمنوفية- قد نشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا تضمن بغياب كريمتها "15 سنة – طالبة"، وعدم عودتها من أحد الدروس الخاصة، وأعقب ذلك تداول منشور عبر الصفحة الشخصية الخاصة بشقيقة المتغيبة يتضمن عودتها، وتعرضها لمحاولة اختطاف من قبل سيدة عجوز مجهولة عن طريق تخديرها، وأنها عادت ممزقة الملابس دون حقيبتها وهاتفها المحمول.

بالفحص باستدعاء والدة الفتاة وسؤالها قررت بتغيب كريمتها، وعودتها عقب ذلك، كما أقرت بقيام شقيقة المتغيبة بنشر المنشور المشار إليه، وبسؤال المتغيبة نفت تعرضها لثمة مكروه، وأنها طوال فترة تغيبها كانت رفقة أصدقائها بالشارع، وعقب عودتها للمنزل اختلقت واقعة تعرضها للتخدير من قبل سيدة عجوز خوفًا من أهليتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انفراد.. أسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

توسيع أسفل كوبري دار السلام بالقاهرة للتيسير المروري

«ملقاش معاها فلوس» زوج يشعل النار في زوجته بكفرالشيخ

«قلبى واجعنى».. أول تعليق من معلّمة ضحية أتوبيس التجمع

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروع القناطر الجديدة

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس محطة الوساطة بديروط

image description

جامعة أسيوط تستقبل وفدًا من الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

image description

محافظ أسيوط يشهد توقيع اتفاقيات «مشروع انطلاقة»

image description

محافظ أسيوط يستقبل سفيري ألمانيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي

الأكثر قراءة

انفراد.. أسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

وزير القوى العاملة يكشف موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

مقتل إرهابيين قبل استهدافهما أحد الارتكازات الأمنية فى شمال سيناء

الحزن يخيم على مدرسة «ضحية الأتوبيس»: «كان لطيف مع كل الناس وبيصلّي بأصحابه»

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

المريخ يظهر بثلاثة أضعاف حجمه الطبيعي في سماء هذا الليل

مصمم الأزياء إيدار خان: «اسبارا» موكب دولى لملوك الموضة والجمال

خدمات موقع مصر الرقمية 2020

تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. اليوم أخر موعد لتسجيل الرغبات

أيام زمان

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
المرأة.. درة تاج المجتمع المصري الحديث!
منى رجب
التسول على ضفاف النيل
لواء. محسن الفحام
الإخوان والبرلمان
القس. رفعت فكرى
باللطف لا بالعنف
المزيد

الثقافة

خالد إسماعيل: «حكايات عائلية» ترصد التحولات الطبقية في الصعيد

هيئة الكتاب: معرض المنصورة 20 أكتوبر.. وغدًا قرعة تحديد دور النشر

محمد مشرف يطرح روايته الخيالية «legends»

«إيسيسكو» تطالب بتأسيس شبكة دولية لدعم التراث المهدد بالخطر