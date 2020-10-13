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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

بدء العمل بالجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:34 م
جريدة الدستور
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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عقدت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، أول لقاءاتها التعريفية مع الطلاب الجدد للعام الأكاديمي الجديد 2020-2021، عبر تقنية الفيديو كونفرانس لطلاب المراكز الدراسية بمختلف الجامعات المصرية.

ورحبت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، - بالطلاب المستجدين، مؤكدة على إن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تهدف إلى تقديم خدمات تعليمية وتدريبية على أعلى مستوى من الجودة، وإمداد سوق العمل بعناصر قادرة على التعامل مع التكنولوجيات المتقدمة، والعمل على التطوير المستمر للبيئة التعليمية،

وتابعت إنها تمنح درجة البكالوريوس المشترك والمعتمد بين جامعة قناة السويس والجامعة الأهلية.
وأشارت إلى إن لغة التحول الرقمي والتقنيات الحديثة هي لغة العصر، وتمنت في نهاية كلمتها التي وجهتها للطلاب الجدد عاما أكاديميا ناجحا وموفقا، وتجربة ناجحة وفعالة مع مطلع الدراسة لأول مرة بالمركز الدراسي للجامعة الأهلية بجامعة قناة السويس.

ومن ناحيته أوضح الدكتور باسم الهادي مدير المركز الدراسي للجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بجامعة قناة السويس إن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تتميز باستخدام أحدث التكنولوجيات في التدريس للطلاب، ومن أدوات التدريس التقنية "مؤتمرات الفيديو -Video Conferences، فصول افتراضية Virtual Classes، والجمع بين التعليم التقليدي والإلكتروني بنظام التعليم الهجين، وأوضح إن الباب لا يزال مفتوحا للتقدم والالتحاق بالجامعة الأهلية من خلال مقر المركز الدراسي لها بجامعة قناة السويس ويتم قبولهم بعد إجراء المقابلات الشخصية، وتحددت شروط الالتحاق من الطلاب الناجحين بالثانوية العامة بنسبة ٧٠% للالتحاق بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، و٦٠% لكلية إدارة الأعمال، فضلا عن كلية الدراسات التربوية.

وأضافت الدكتورة بسمة فرحات منسق برنامج إدارة الأعمال، إن الجامعة الأهلية تمنح درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال وفي ٥ تخصصات فرعية هي المحاسبة، التمويل والاستثمار، التسويق، التجارة الإلكترونية، ونظم المعلومات الإدارية.
وخلال اللقاء التعريفي تم عرض فيديو تعريفي عن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية وكلياتها ومراكزها الدراسية بالقاهرة واسيوط والمنوفية، وأسوان، قنا، بني سويف، سوهاج، الغردقة، الإسكندرية، الفيوم، ومدينة السادات.

واستمع الطلاب خلال اللقاء عبر الإنترنت إلى كلمة الدكتور هشام محمد عبد السلام رئيس الجامعة والتي أعرب خلالها عن سعادته بريادة الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية في التعلم الالكتروني منذ نشأتها عام ٢٠٠٩، مشيرا إلى إنها تقدم تعليم يقرب المسافات ويقدم التعليم من أي مكان، وفي أي وقت.
كما تقدم الدكتور أيمن الديب نائب رئيس الجامعة الأهلية لشئون التعليم والطلاب بتمنياته للطلاب بعام أكاديمي موفق مؤكدا إن الجامعة توجه كل مواردها وإمكاناتها المادية والبشرية لخدمة العملية التعليمية وفق التوجه العالمي نحو التعلم الإلكتروني،ورؤية مصر ٢٠٣٠.

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