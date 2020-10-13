ريهام حجاج تبدأ تحضيرات مسلسلها الرمضاني الجديد

جمعت جلسة عمل الفنانة ريهام حجاج، بالمؤلف عمرو الدالي، وأحمد وائل للوقوف على التفاصيل المبدئية لمسلسلها الدرامي الجديد، والمقرر أن تشارك به في الموسم الرمضاني المقبل.وعلمت "الدستور" بأن التعديلات على السيناريو كانت سببًا في عدم الإعلان عن اسم المسلسل وتفاصيله حتى الآن، وقال مصدر من داخل العمل أن الفنانة تسعى للانتهاء من كل تحضيرات العمل خلال شهر أكتوبر الجاري، لتحديد موعد نهائي للتصوير مطلع شهر نوفمبر المقبل.وانتهت الشركة المنتجة للمسلسل من تحديد طاقم العمل من الممثلين والفنيين، والتعاقد بالفعل مع بعض الفنانين، حيث يتكون فريق العمل الخاص بالمسلسل من أحمد مالك، وأحمد وفيق، وعمرو عبدالجليل، وهم القائمة الأولية للمسلسل.