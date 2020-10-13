بدء مباحثات آلية التنسيق الثلاثية بين مصر والأردن والعراق (صور)

بدأت، قبل قليل، المباحثات الرسمية لآلية التنسيق الثلاثي بين وزير الخارجية سامح شكري، ونظيريه الأردني أيمن الصفدي، والعراقي فؤاد حسين، بقصر التحرير.من جهته، قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الاجتماع المنعقد يأتي في إطار الحرص المشترك على دورية انعقاده، بهدف مواجهة التحديات المشتركة وسعيًا نحو مزيد من التعاون والتكامل.