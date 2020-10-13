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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء مباحثات آلية التنسيق الثلاثية بين مصر والأردن والعراق (صور)

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:42 م
جريدة الدستور
ألفت الكحلي
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بدأت، قبل قليل، المباحثات الرسمية لآلية التنسيق الثلاثي بين وزير الخارجية سامح شكري، ونظيريه الأردني أيمن الصفدي، والعراقي فؤاد حسين، بقصر التحرير.

من جهته، قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الاجتماع المنعقد يأتي في إطار الحرص المشترك على دورية انعقاده، بهدف مواجهة التحديات المشتركة وسعيًا نحو مزيد من التعاون والتكامل.

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