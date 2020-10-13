بدء ندوة الإشراف القضائي على الانتخابات بمجلس الدولة

عقد مجلس الدولة ندوة لمناقشة الإشراف القضائي على الانتخابات، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وبدأت منذ قليل بالسلام الجمهورى، بحضور أكثر من 350 من قضاة وأعضاء المجلس.تعقد الندوة، بحضور رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والأمين العام لمجلس الدولة، ولفيف من شيوخ قضاة المجلس.وقال المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، إن الندوة تأتي في إطار إعداد وتجهيز قضاة المجلس للمشاركة في عملية الإشراف على الانتخابات البرلمانية 2020، كمسئولية قومية تحتم على الجميع الإعداد الجيد لها وحسن إدارتها والمشاركة فيها.وأشار إلى أن الندوة يشارك فيها أكثر من 350 من قضاة وأعضاء المجلس، أبرزهم رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والأمين العام لمجلس الدولة، ولفيف من شيوخ قضاة المجلس.وأضاف الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، أنه سيتم مناقشة الإشراف القضائي على الانتخابات وأهمية إشراف أعضاء الجهات والهيئات القضائية على العملية الانتخابية وعمل اللجان العامة، دور القاضي في الإشراف على عملية الاقتراع باللجان الفرعية وما يجب أن يتحلى به أثناء قيامه بتلك المهام.وستتم مناقشة الإجراءات الاحترازية التي يجب مراعاتها خلال مباشرة عمله، والإجراءات التي تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان حسن سير وتنظيم العملية الانتخابية.