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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الإحصاء»: 233.7% زيادة في واردات السكر الخام خلال عام

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:49 م
واردات السكر الخام
واردات السكر الخام
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تضاعف واردات مصر من سكر القصب الخام إلى حدود 50.6 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو 2020 مقابل 15.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 233.7% خلال عام.

ولفت جهاز الإحصاء إلى أن واردات مصر من القمح الخام تراجعت إلى 1.620 مليار دولار خلال الفترة بين يناير ويوليو 2020 مقابل 1.685 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض 3.9% خلال عام.

يشار إلى أن الجملة العمومية للواردات قد تراجعت لـ 37.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو 2020 مقابل 47.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه بانخفاض 21.3%.

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