المدرسة الكاثوليكية لتنمية المواهب بسوهاج تحتفل بالخريجين

احتفلت المدرسة الكاثوليكية لتنمية المواهب بسوهاج، الاثنين، بخرّيجي العام الدراسي المنقضي برعاية وحضور الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.بدأ الاحتفال بالتسبيح مع المرنم أمجد مرقص، كما قام الخريجون بالعزف والترنيم أمام نيافته، فيما ألقى الأنبا باسيليوس كلمة عبر فيها عن مدى سعادته بأبنائه من الرعايا المختلفة لما وصلوا إليه، كما وضح ضرورة تدعيم مواهبهم بالصلاة وقراءة الكتاب المقدس.وأكد ضرورة إدراك الشباب الفرق بين التسبيح والغناء، مشيرًا إلى أن التسبيح هو الوقت الذي يستخدم فيه قوة الله.في نهاية الاحتفال، منح نيافته الجوائز التذكارية للخريجين من الكنائس المختلفة، وختم نيافته الاحتفال بالبركة الرسولية لكل الحاضرين.