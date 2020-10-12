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الإثنين 12 أكتوبر 2020 الموافق 25 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 10 في حادث بالمنيا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:05 م
حادث تصادم بالمنيا
حادث تصادم بالمنيا
نجلاء فتحى
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لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 10 آخرين، بينهم 4 أطفال، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين قبالة الطريق الصحراوي الشرقي، وبالقرب من مدخل قرية بني حسن الشروق التابعة لمركز أبو قرقاص.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطارا من عمليات النجدة يتضمن بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي قبالة الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل قرية بني حسن الشروق بمركز أبو قرقاص، ووقوع ضحايا.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وتبين وقوع الحادث ما أسفر عن مصرع «محمد رجب» 28 سنة، فيما أصيب كل من زوجة الأول «منى حسن» 26 سنة، وأطفالهما «عمر» 10 سنوات، «ملك» 7 سنوات، و«ياسين» 4 سنوات، و«علي فاروق» 29 سنة، ونجله «فاروق» 3 سنوات، «ثروت عزام» 70 سنة، «طارق منتصر» 35 سنة، وشقيقه 20 سنة، «هاني نبيل» 29 سنة، وجميعهم مصابون باشتباه ارتجاج بالمخ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومقيمون بقرية دلجا بدير مواس وأبو قرقاص.

تم نقل جثة المتوفي والمصابين إلي المستشفى العام، وحرر محضر بموجب الواقعة، تمهيدا لإخطار النيابة العامة.

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