مينا عطا يتجه للأغنية الشعبية بـ«عملت جني»

يطرح نجم ستار أكاديمي مينا عطا، كليب أغنيته الجديدة، والتي تحمل عنوان "عملت جني" قريبا على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".الأغنية من كلمات إسلام راتب وألحان محمود حسيني وتوزيع زيزو فاروق وميكس وماستر أحمد جودة، والفيديو موشن جرافيك إسلام أبورواش.جدير بالذكر أن المطرب مينا عطا طرح مؤخرا أغنية وطنية بعنوان "عاشوا" من كلمات الشاعر محمد هيكل، وألحان شريف حمدان، وتوزيع أحمد عادل، ومكساج محمد جودة.من ناحية أخرى طرح مينا عطا مؤخرا دويتو غنائي جديد وطني مع المطربة شيرين يحيي، يحمل اسم "درس مفيد"، وهى من كلمات الشاعر محمد عبدالحي، وألحان وليد الحسينى، وتوزيع حمادة الحسيني، وإخراج خالد نور الدين.