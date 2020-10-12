«كاراباخ»: تركيا تمنع وقف إطلاق النار وتزيد التصعيد بالمنطقة

أكدت وزارة خارجية «كاراباخ»، الإثنين، أن تركيا تسعى لمنع تحقيق الاتفاقات المتعلقة بالهدنة الإنسانية في الإقليم.وقالت وزارة الخارجية في بيان مساء اليوم إن رفض أذربيجان وتركيا لوقف إطلاق النار يدل بوضوح على رغبة أنقرة في منع إحلال السلام بالمنطقة، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".وشددت خارجية ناغورني قره باغ على أن الجيش الأذري المدعوم من تركيا يواصل أعماله العدائية واستهداف المدنيين على أراضي الإقليم.وأشارت الخارجية إلى أن الصليب الأحمر لن يتمكن من التدخل إلا مع تنفيذ وقف إطلاق النار في الإقليم بشكل كامل، مشيرة إلى أن قوات ناغورني قره باغ المسلحة لم تهدد بأي تصعيد عسكري بل نسعى لوقف إطلاق النار رغم استمرار الانتهاكات الأذرية.وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعرب عن قلقه من الأعمال العدائية التركية في إقليم ناغورني قره باغ.