ضبط عاطل يتاجر في مخدر «الفرجينيا» بالإسماعيلية

تمكنت مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط عاطل لاتجاره في مخدر الفرجينيا.وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز الإسماعيلية باتجار "ح. ح. ح" 41 سنة، عاطل في المواد المخدرة.وعلى الفور شكل ضباط المباحث فريقًا وتمكنوا من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الفرجينيا، تزن حوالى 70 جراما، وتم التحفظ على المتهم، والمضبوطات، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري عرضه على النيابة.