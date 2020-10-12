التواصل مع مكاتب تمثيل تجاري لحل مشكلات المستوردين المصريين

قال صلاح خلف، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالإسكندرية، إنه سيتم التواصل مع مكاتب التَّمثيل التجاري المِصريَّة في الخَارِج؛ لِحلِّ مُشكلات المُستوردين المِصريين مَعَ المُصدِّرين في تِلكَ الدُّول، وَمنها عَلَى سبيل المثال عَمَل عَمَليَّة تحقق سريعة من الشهادات، الَّتِي تحملُ مَنْشَأ أورُوبيًّا من خِلال قنوات اتِّصال بينَ الجمارك الأورُوبيَّة وَالجمارك المِصريَّة؛ لِمُعالَجة المُشكلات المُتعلِّقة بِصعوبة التحقق من شهادات المَنْشَأ الأورُوبي (اليورو-وان)؛ حيث يترتب عَلَى هَذَا التَّحقق إعفاء كُليا أو جزئيا من الضريبة الجُمركيَّة، وَمِنْ ثَمَّ ضريبة القيمة المُضافة.وأضاف خلف، أنه سيتم العَمَل عَلَى مُراجَعة، وَتَعديل المادة رقْم 27 من قَانون التَّسجيل في سجل المُستوردين، وَكذَلِكَ المادتين 79 و162 من قَانُون الجمارك.وكذلك سيتم العَمَل عَلَى تَخفيف الإجراءات النَّقْديَّة الواردة بِنموذج 4 الخاص بِعَمَليَّات الاستيراد؛ حيث شمِل القرار ضرورة الحصول عَلَى تأمين نَقْدي بِنسبة 100%، بدلًا من 50% عَلَى عَمَليَّات الاستيراد الَّتِي تتمُّ لِحساب الشركات التِّجاريَّة أو الجِهات الحكُوميَّة، وتَعديل قرار الحد الأقصى من التَّحوِيلات البَنكيَّة، وَالَّذِي وَضع حدًّا أقصى لِلتَّحويل ٥٠ ألفًا لِلشَّركة في اليوم، وَفي ظلِّ التَّضاعف في سعر الدَّولُار مقابل الجنيه، فقد أصبحت أرقام الفواتير المراد تَحوِيلها مُرتفعةً، وَهو مَا يعني تطلب الأمر عددا من الأيام؛ حَتَّى يتمَّ تَحوِيل كَافَّة المبلغ المراد تَحوِيله.