روسيا: من الخطأ تأخير استئناف المفاوضات بشأن قره باغ

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن بلاده تعول على تنفيذ أطراف النزاع للاتفاقيات حول قره باغ، مشيرا إلى أنه من الخطأ تأخير عملية المفاوضات السياسية بين أذربيجان وأرمينيا.وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأرمني زوهراب مناتساكانيان، بموسكو اليوم الاثنين: "نعول على تنفيذ الطرفين الصارم للقرارات المتخذة.. ولقد تبادلنا وجهات النظر حول كيفية المضي قدما بعد المشاورات الثلاثية الأخيرة، وهذا لا يعني أنه سيتم حل جميع المشكلات بسرعة وفي وقت واحد".وأضاف: "نحن نتفهم أن هناك حاجة إلى عملية ما، ولكننا نرى أنه من الخطأ تأخير استئناف عملية المفاوضات السياسية"، مشيرا إلى أن تركيا أيدت اتفاق موسكو بين أرمينيا وأذربيجان بشأن قره باغ.من جانبه، قال وزير الخارجية الأرميني: "إن يريفان وباكو، بوساطة روسيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تناقشان حاليا إنشاء آليات للتحقق من الهدنة في قره باغ"، معربا عن أهمية ضمان وقف إطلاق النار وآليات التحقق من ذلك، لافتا إلى أن المشاورات جارية مع ممثلي لجنة الصليب الأحمر الدولية وبين الطرفين بمشاركة روسيا.