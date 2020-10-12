«بروكسيل» تتوصل لاتفاق بشأن فرض إجراءات عقابية على رئيس بيلاروسيا

توصل رؤساء دبلوماسية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن فرض إجراءات عقابية جديدة على نظام رئيس بيلاروسيا "ألكسندر لوكاشينكو".أوردت شبكة "يورونيوز" الاخبارية اليوم الإثنين هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل.وكانت علاقات بيلاروسيا قد تدهورت مع دول الاتحاد الأوروبي بشكل حاد بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 9 أغسطس الماضي والتي- وفقًا للجنة المركزية للانتخابات- فاز فيها لوكاشينكو للمرة السادسة.وتعتبر المعارضة أن المرشحة الرئاسية سفياتلانا تسيخانوسكايا هي الرئيس المنتخب، ولم يعترف الاتحاد الأوروبي بلوكاشينكو كرئيس شرعي لبيلاروسيا.. وبعد الانتخابات، استمرت الاحتجاجات الجماهيرية في البلاد.